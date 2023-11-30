Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Bolyi jaras
  5. Дома

Дома в Bolyi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Седеркень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Седеркень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€39,854
Оставить заявку
Дом 1 комната в Liptod, Венгрия
Дом 1 комната
Liptod, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 85 м²
€21,256
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Бой, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бой, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€47,596
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Бой, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бой, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€105,504
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Pocsa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pocsa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
€317,306
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€14,543
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Kisbudmer, Венгрия
Дом 5 комнат
Kisbudmer, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€60,817
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Babarc, Венгрия
Дом 7 комнат
Babarc, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 338 м²
€77,051
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Bolyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти