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Дома в Бихаркерестеш, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€50,121
в месяц
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Дом 2 комнаты в Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€34,285
в месяц
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