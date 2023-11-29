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Венгрия
Земельные участки
Bicskei jaras
Земельные участки в Bicskei jaras, Венгрия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
3 997 м²
€93,941
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Земельные участки
Альчутдобоз, Венгрия
4 106 м²
€46,971
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Земельные участки
Сар, Венгрия
4 278 м²
€148,740
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
90 000 м²
€1,44 млн
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Земельные участки
Сар, Венгрия
1 506 м²
€51,929
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 471 м²
€135,093
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
20 000 м²
€387,742
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€524,896
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
20 000 м²
€626,274
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
937 м²
€122,645
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 140 м²
€143,104
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 137 м²
€143,052
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 466 м²
€134,988
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
50 000 м²
€804,084
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Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€715,362
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
800 м²
€63,464
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
800 м²
€52,450
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Земельные участки
Уйбарок, Венгрия
190 000 м²
€2,52 млн
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Земельные участки
Фельчуг, Венгрия
1 854 м²
€47,753
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