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Жильё в Bekescsabai jaras, Венгрия

Бекешчаба
19
Уйкидьош
3
24 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€86,515
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,830
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€47,205
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты в Szabadkigyos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szabadkigyos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€36,715
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€91,760
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€96,769
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€74,741
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Дом 2 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€30,158
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Дом 2 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
€7,605
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€31,207
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Дом 3 комнаты в Чорваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чорваш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
€18,357
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Дом 6 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€183,311
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Дом 2 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€34,092
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€153,415
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€39,075
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€25,963
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,205
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€104,637
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Дом 7 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€97,032
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Типы недвижимости в Bekescsabai jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Bekescsabai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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