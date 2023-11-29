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Realting.com
Венгрия
Жилая
Bekescsabai jaras
Жильё в Bekescsabai jaras, Венгрия
Бекешчаба
19
Уйкидьош
3
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24 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€86,515
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
125 м²
€33,830
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€47,205
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
67 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
122 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты
Szabadkigyos, Венгрия
3
1
82 м²
€36,715
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Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
83 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€91,760
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
103 м²
€96,769
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€74,741
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Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
2
1
86 м²
€30,158
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Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
2
72 м²
€7,605
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
43 м²
€31,207
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Дом 3 комнаты
Чорваш, Венгрия
3
1
209 м²
€18,357
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Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6
2
185 м²
€183,311
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Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
2
1
80 м²
€34,092
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
110 м²
€153,415
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
71 м²
€39,075
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
83 м²
€25,963
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€47,205
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€104,637
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Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7
2
120 м²
€97,032
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Типы недвижимости в Bekescsabai jaras
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Bekescsabai jaras, Венгрия
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