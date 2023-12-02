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Земельные участки в Balatonfueredi jaras, Венгрия

42 объекта найдено
Земельные участки в Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 2 268 м²
€110,000
в месяц
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Земельные участки в Тихань, Венгрия
Земельные участки
Тихань, Венгрия
Площадь 684 м²
€361,083
в месяц
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Земельные участки в Балатонакали, Венгрия
Земельные участки
Балатонакали, Венгрия
Площадь 830 м²
€101,714
в месяц
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 1 249 м²
Вы бы инвестировали? Ты бы построил? Хотите тишины и покоя? Участок под застройку площадью…
€99,584
в месяц
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Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 3 840 м²
€122,859
в месяц
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Земельные участки в Csopak, Венгрия
Земельные участки
Csopak, Венгрия
Площадь 1 640 м²
€310,494
в месяц
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Земельные участки в Vaszoly, Венгрия
Земельные участки
Vaszoly, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€535,334
в месяц
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 3 800 м²
€227,517
в месяц
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 8 507 м²
€506,131
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€104,123
в месяц
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Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 5 416 м²
€23,648
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 114 м²
€53,266
в месяц
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Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 2 832 м²
€152,397
в месяц
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 1 473 м²
€103,890
в месяц
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 2 474 м²
€181,142
в месяц
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Земельные участки в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
Площадь 7 926 м²
"«В одной из самых красивых деревень Кали-Меденс, расположенной в 6 км от озера Балатон, про…
€341,054
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 3 120 м²
€53,266
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 911 м²
€15,502
в месяц
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Земельные участки в Балатонакали, Венгрия
Земельные участки
Балатонакали, Венгрия
Площадь 2 927 м²
€21,044
в месяц
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Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 650 м²
€39,413
в месяц
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Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 650 м²
€65,688
в месяц
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Земельные участки 1 ванная в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 897 м²
€189,445
в месяц
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Земельные участки в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
Площадь 5 759 м²
€97,219
в месяц
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Земельные участки в Balatonszolos, Венгрия
Земельные участки
Balatonszolos, Венгрия
Площадь 828 м²
€78,563
в месяц
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Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€104,839
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 3 068 м²
€23,648
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 5 825 м²
€86,446
в месяц
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 2 229 м²
€36,523
в месяц
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Земельные участки в Balatoncsicso, Венгрия
Земельные участки
Balatoncsicso, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€83,818
в месяц
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Земельные участки в Balatoncsicso, Венгрия
Земельные участки
Balatoncsicso, Венгрия
Площадь 4 672 м²
€144,252
в месяц
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