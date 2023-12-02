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Отели в Balatonfueredi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
7
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1 объект найдено
Отель с лифтом в Monoszlo, Венгрия
Отель с лифтом
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
€5,50 млн
в месяц
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