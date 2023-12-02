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Коммерческая недвижимость в Balatonfueredi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Инвестиционная в Тихань, Венгрия
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
Площадь 136 м²
€361,083
в месяц
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Коммерческая в Balatonudvari, Венгрия
Коммерческая
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 1 м²
€459,818
в месяц
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Коммерческая в Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 1 593 м²
€2,26 млн
в месяц
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Коммерческая в Zanka, Венгрия
Коммерческая
Zanka, Венгрия
Площадь 51 м²
€64,240
в месяц
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Коммерческая в Doergicse, Венгрия
Коммерческая
Doergicse, Венгрия
Площадь 2 289 м²
€17,079
в месяц
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Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 70 м²
€104,839
в месяц
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Отель с лифтом в Monoszlo, Венгрия
Отель с лифтом
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
€5,50 млн
в месяц
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