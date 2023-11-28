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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 704 м²
€386,540
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 3 233 м²
€433,904
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 4 508 м²
€48,679
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€421,010
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 3 003 м²
€786,763
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€31,576
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Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 960 м²
€115,778
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