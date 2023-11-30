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Жильё в Balatonalmadi jaras, Венгрия

Балатональмади
6
Балатонфюзфё
6
18 объектов найдено
Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€277,643
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Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€528,579
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Дом 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€250,936
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Дом 4 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€145,432
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Дом 2 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
€634,612
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Дом 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€182,451
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Дом 8 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€277,643
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Дом 6 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€526,199
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Квартира 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€132,184
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Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€208,893
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Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 858 м²
€396,633
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Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€263,761
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Дом 3 комнаты в Liter, Венгрия
Дом 3 комнаты
Liter, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€131,946
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Вилла в Балатональмади, Венгрия
Вилла
Балатональмади, Венгрия
Площадь 190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€202,574
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Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
€52,884
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Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€184,831
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Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€145,168
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Типы недвижимости в Balatonalmadi jaras

дома

Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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