Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Дома

Дома в медье Бач-Кишкун, Венгрия

127 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€192,014
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Варошфёльд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€172,523
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Апоштаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€39,246
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€58,970
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€192,110
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€169,833
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
€93,958
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€208,360
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,397
Оставить заявку
Дом 1 комната в Ташш, Венгрия
Дом 1 комната
Ташш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€23,064
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€147,237
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дунаэдьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаэдьхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€65,260
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€46,914
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
In Szabadszállás, a 3,876 m2 area is for sale of which 1,886 m2 are farmsteads and 1,990 m2 …
€15,540
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,529
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€98,283
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€84,286
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€144,603
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€47,147
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€144,148
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€144,076
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€301,401
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€301,401
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Орговань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€61,897
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€177,957
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€114,576
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€76,121
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€406,236
Оставить заявку
Дом 1 комната в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€43,218
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€153,059
Оставить заявку

Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти