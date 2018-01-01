Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция

Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров
Тира - 10 минут
Международный аэропорт - 5 минут езды
Пиргос - 10 минут