  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция

Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами.

Окончание строительства - весна 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
  • Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

  • Станция метро - 850 метров
  • Супермаркет - 450 метров
  • Больница - 600 метров
  • Банк - 950 метров
  • Аптека - 280 метров
  • Школа - 850 метров
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
7 7, Греция
от
€162,000
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€518,767
Апарт - отель The Green
Kolokotroni, Греция
от
€380,000
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€532,466
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Simantra, Греция
от
€2,20 млн
Вы просматриваете
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€425,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€405,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Municipality of Thira, Греция
от
€428,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров Тира - 10 минут Международный аэропорт - 5 минут езды Пиргос - 10 минут
Realting.com
Перейти