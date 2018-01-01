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Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,15 млн
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5
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.

Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.

Резиденция располагает подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Вентиляторы
  • Дубовые полы
  • Бронированная дверь
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Сигнализация
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 300 метров
  • Аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,15 млн
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