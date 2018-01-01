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Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
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11
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О комплексе

Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами.

Особенности квартир

Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет.

Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Видеодомофон
  • Подвесные потолки
  • Скрытое освещение
  • Кондиционеры
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.

Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
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