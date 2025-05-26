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Квартиры с видом на горы в Municipal Unit of Cholargos, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$574,059
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы, на лес. К не…
$401,841
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость …
$224,405
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Cholargos, Греция

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