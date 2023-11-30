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Дома в Oyarifa, Гана

5 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
€50,079
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Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
€86,501
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Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
€40,974
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Oyarifa, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Oyarifa, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK061 Это свойство одноэтажного дома 4 - Спальня, продаваемого в Оярифе. Д…
€200,317
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Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Oyarifa, Гана
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Oyarifa, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€122,922
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Международное агентство недвижимости Habita
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