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Дома в Sakumono, Гана

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
€2,732
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
€236,739
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This property is a 4 bedroom double storey detached house with 1 bedroom boys quarters in a …
€473,477
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