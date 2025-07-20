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Дома с садом в Гане

Большая Аккра
353
Аккра
301
Dzorwulu
58
La
17
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161 объект найдено
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ016Этот дом представляет собой двухквартирный дом с 5 спальнями и 1 спал…
$250,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR048Живите в этом просторном старом доме с 4 спальнями и 1 комнатой для ма…
$600,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK156Этот дом с 4 спальнями продается в Лейксайде. В отеле есть просторная…
$200,000
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TekceTekce
Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA015Это полуотдельные таунхаусы с 4 спальнями, которые продаются в La, за …
$330,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ006Эта новая разработка представляет собой коллекцию таунхаусов с спальн…
$325,000
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Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
$55,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL017Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
$4,40 млн
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Дом 5 спален в Legon, Гана
Дом 5 спален
Legon, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR031 Это роскошный дом с 5 спальнями, в котором продаются 2 комнаты для ма…
$1,60 млн
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Дом 5 спален в La, Гана
Дом 5 спален
La, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB048Этот роскошный 6 Дом с спальней в Лабоне, который служит жилым / комме…
$8,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL327Этот дом представляет собой спальный дом 5 для продажи в Восточном Лег…
$650,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: ADJ029This property is a 4 bedroom self-compound house in a gated community loc…
$500,000
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Дом 3 спальни в Tema West Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Tema West Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP046Этот дом с 3 спальнями расположен в восточном аэропорту у дороги Spint…
$250,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP228Этот дом представляет собой одноэтажный одноэтажный дом с 4 спальнями …
$385,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Это свойство представляет собой 5-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков, расположенный в …
$750,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: SP114This property is a 4 bedroom detached single storey house selling located …
$200,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH017Это большой современный дом с спальней 5, расположенный в сообществе A…
$4,500
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
EIGENTUMS ID: CS109Этот дом представляет собой 4 двухквартирных дома в жилом комплексе в аре…
$3,500
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI006 Это большой дом с 5, расположенный в Кумаси, Мампонтенг - Думанафо н…
$80,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: OSK144This is a newly built 4 bedroom storey house selling in Lakeside. The pro…
$170,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM080Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию домов с 4 спал…
$250,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ032Этот объект представляет собой таунхаус 5, расположенный в закрытом с…
$350,000
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Дом 3 спальни в Madina, Гана
Дом 3 спальни
Madina, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
$200,000
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Дом 3 спальни в Legon, Гана
Дом 3 спальни
Legon, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL267Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 3 с помещениями для пе…
$350,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS017Этот дом с 4 спальнями расположен в Хаатсо, в 5 минутах езды от полиц…
$220,000
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Дом 4 спальни в Dome, Гана
Дом 4 спальни
Dome, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK087Этот объект представляет собой коллекцию спальных домов 4 в Dome. Дом…
$300,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR057Этот объект представляет собой анклав из 14 полностью отдельно стоящих…
$4,000
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Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
$230,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AHЭтот дом с 5 спальнями продается в безмятежном и спокойном сообществе Air…
$1,80 млн
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
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Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
PROPERTY ID: OSK030This home provides separate living spaces to suit couples and small famil…
$185,000
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Параметры недвижимости в Гане

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