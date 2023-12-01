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Дома в Ашанти, Гана

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Nkwanta, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Nkwanta, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI004Этот старт художественного развития - это эксклюзивное закрытое сообщ…
€321,053
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Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Кумаси, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
€210,977
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Дом 6 спален с кондиционером, с садом, с холодильником в Кумаси, Гана
Дом 6 спален с кондиционером, с садом, с холодильником
Кумаси, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI005Этот дом представляет собой красивый дом с спальней 6 с персоналом в …
€275,188
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Параметры недвижимости в Ашанти, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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