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Дома с бассейном в Ашайман, Гана

Achimota
10
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5
Haatso
5
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4
Madina
3
1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
€123,662

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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