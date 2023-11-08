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51 объект найдено
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Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
7
5
400 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€215,140
Рекомендовать
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
12
9
400 м²
1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€355,449
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Madina, Гана
5
5
500 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€243,202
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
€159,017
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
5
5
206 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€420,926
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
5
5
230 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€299,325
Рекомендовать
Квартира
Oblogo, Гана
Сейчас мы приглашаем окончательные предложения на приблизительно 100 на 140 футов для 99-лет…
€93,539
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
2
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
€91,668
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Oyarifa, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
€88,862
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Oyarifa, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
€51,447
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking
Adenta, Гана
2
1
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
€60,800
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
2
1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
€60,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Haatso, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
€144,986
Рекомендовать
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней
Oyarifa, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
€42,093
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Adenta, Гана
2
2
€374
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Haatso, Гана
2
2
€112,715
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Haatso, Гана
2
2
PROPERTY ID: NL014This development is a collection of townhouses and apartments in a residen…
€1,122
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Ashaiman, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
€88,862
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
€74,831
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
3
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
€48,921
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Ashaiman, Гана
3
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
€121,601
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
€154,340
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Ashaiman, Гана
3
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
€93,539
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Bortianor, Гана
3
2
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …
€261,910
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Madina, Гана
3
3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
€187,078
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Haatso, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
€146,857
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
€154,340
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
€121,601
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Achimota, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
€327,387
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Adenta, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
€187,078
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