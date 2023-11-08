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Жильё в Ашайман, Гана

Achimota
10
Haatso
8
Adenta
6
Oyarifa
5
Madina
3
Weija
3
51 объект найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету в Gbawe, Гана
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€215,140
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€355,449
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Madina, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Madina, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€243,202
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
€159,017
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 206 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€420,926
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€299,325
Квартира в Oblogo, Гана
Квартира
Oblogo, Гана
Сейчас мы приглашаем окончательные предложения на приблизительно 100 на 140 футов для 99-лет…
€93,539
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
€91,668
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
€88,862
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
€51,447
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
€60,800
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
€60,800
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
€144,986
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
€42,093
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Adenta, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€374
Квартира 2 спальни в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€112,715
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PROPERTY ID: NL014This development is a collection of townhouses and apartments in a residen…
€1,122
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Ashaiman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
€88,862
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
€74,831
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
€48,921
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
€121,601
Дом 3 спальни в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
€154,340
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
€93,539
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Bortianor, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Bortianor, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …
€261,910
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Madina, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Madina, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
€187,078
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
€146,857
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
€154,340
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
€121,601
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Achimota, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Achimota, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
€327,387
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой в Adenta, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
€187,078

Типы недвижимости в Ашайман

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Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
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