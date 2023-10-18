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Дома в Haatso, Гана

4 объекта найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
€49,552
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
€148,752
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
€123,170
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Haatso, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Haatso, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS010Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 4 в закрытом сообщест…
€208,442
Realting.com
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