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Дома в Ашайман, Гана

Achimota
10
Adenta
5
Haatso
5
Oyarifa
5
Madina
3
45 объектов найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету в Gbawe, Гана
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету
Gbawe, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€217,540
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Oblogo, Гана
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€359,413
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Madina, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Madina, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,914
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
€160,790
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 206 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€425,621
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€302,664
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
€52,020
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
€89,853
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
€92,691
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни с садом, с кладовой, с оборудованной кухней
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
€42,562
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
€61,479
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
€61,479
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Ashaiman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
€89,853
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
€75,666
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кладовой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
€49,467
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
€122,957
Дом 3 спальни в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
€156,061
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
€94,582
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Bortianor, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Bortianor, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …
€264,831
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Madina, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Madina, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
€189,165
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
€148,494
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
€156,061
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней в Haatso, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с плитой, с оборудованной кухней
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
€122,957
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Achimota, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Achimota, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
€331,038
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Ashaiman, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL007This property is located in East Legon. It is 3 minutes drive away from th…
€425,621
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой в Adenta, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
€189,165
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Ashaiman, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK011Этот красивый комплекс представляет собой большой таунхаус с спальней…
€156,061
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Ashaiman, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ015Этот отель представляет собой полностью отдельный дом с ванной комнат…
€520,203
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
€236,456
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AD010Этот отель представляет собой 4 -Дом с спальнями + кварталы для мальчи…
€331,038

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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