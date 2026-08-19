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Дома в Adenta Municipal District, Гана

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Adenta
3
23 объекта найдено
Дом в Adenta Municipal District, Гана
Дом
Adenta Municipal District, Гана
Добро пожаловать в Седина - продуманный семейный дом, который идеально сочетает в себе комфо…
$289,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL147Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
$500,000
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Дом 5 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 5 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL149Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 5 спальнями, рас…
$410,000
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Дом 2 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 2 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
$165,000
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Дом 3 спальни в Adenta, Гана
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK003Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с 3 спальнями в охра…
$121,000
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Дом 4 спальни в Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AD010Этот отель представляет собой 4 -Дом с спальнями + кварталы для мальчи…
$350,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ006Эта новая разработка представляет собой коллекцию таунхаусов с спальн…
$325,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK016Этот дом представляет собой спальный дом 4, расположенный в безмятежн…
$206,830
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Дом 3 спальни в Madina, Гана
Дом 3 спальни
Madina, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
$200,000
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Дом 5 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 5 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL170This property is a newly built 5 bedroom self-compound house with 1 bedroo…
$350,000
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Дом 8 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 8 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ013Этот отель представляет собой 6 спальню с собственной ванной комнатой…
$800,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL076This is a 4 bedroom house for sale in East Legon. The property is semi det…
$410,000
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Дом 5 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 5 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR014Этот роскошный дом является 5 Продажа меблированного дома с спальней, …
$1,000,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL007This property is located in East Legon. It is 3 minutes drive away from th…
$450,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
$170,000
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Дом 3 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
$100,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL015Этот дом 5 состоит из всех домов с ванными комнатами в нескольких мину…
$380,000
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Дом 4 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ015Этот отель представляет собой полностью отдельный дом с ванной комнат…
$550,000
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Дом 4 спальни в Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
$200,000
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Дом 7 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 7 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ008 Запрашиваемая цена продажи составляет 600 000 долларов. Дополнительн…
$600,000
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Дом 3 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
$130,000
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Дом 2 спальни в Adenta Municipal District, Гана
Дом 2 спальни
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
$65,000
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Дом 5 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 5 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR023Этот дом представляет собой 5-комнатный отдельно стоящий дом для прода…
$900,000
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Параметры недвижимости в Adenta Municipal District, Гана

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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