Жилой комплекс Студия 32,5 м²

ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime
Жилой комплекс бизнес-класса.
Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж
Расположение
300м от моря
250м от парка
700м от ТЦ
Виды на горы и город
Комплекс построен
Продажа апартаментов в белом каркасе.
Дом клубного типа для бизнес и IT-класса, с инфраструктурой, коворкинг-зоной для работы, местом для отдыха, не выходя из дома.
Рядом с домом разнообразная инфраструктура для комфортной жизни:
Инфраструктура:
1 корпус, 1 подъезд
21 этаж
300 апартаментов
1 этаж – коммерческие площади
высота потолков 2.9м
Возможно обьединение нескольких квартир.
1830м2 общая площадь участка.
Дом газифицирован и точки будут уже доведены до балкона.
Счетчики для электричества, для холодной воды и для газа снабжения будут установлены для каждой квартиры.
Конструкция здания монолитно-каркасная.
2 лифта в здании.
Цена по прайсу в белом каркасе.
Плюс 1000 долл стоимость подведения газа и установка счетчиков. Цена вписана в договор.
Обслуживание:
Для поддержания комфортного проживания и качественного сервиса в нашем ЖК предусмотрена оплата за обслуживание. Сумма составляет всего лишь 1.5$ за кв.м. (заметим, что она НЕ будет меняться на протяжении 5 лет после начала заселения дома). В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг, а именно:
Данными сервисами можно будет пользоваться бесплатно (входит в обслуживание):
• Ресепшен,
• Охрана 24 часа,
• Тренажерный зал,
• Комната хранения,
• Детская площадка во дворе,
• Зона коворкинга с рабочими местами и зоной отдыха, где можно проводить совещания, общаться с коллегами и уединенно планировать бизнес;
обслуживание 1.5 дол\м2
ПВ 20-30%
рассрочка на 12-18мес
План оплат уточняйте у менеджера
Dозможна оплата в криптовалюте