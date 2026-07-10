Жилой комплекс Студия 32,5 м²

ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime

Жилой комплекс бизнес-класса.

Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж

Расположение

300м от моря

250м от парка

700м от ТЦ

Виды на горы и город

Комплекс построен

Продажа апартаментов в белом каркасе.

Дом клубного типа для бизнес и IT-класса, с инфраструктурой, коворкинг-зоной для работы, местом для отдыха, не выходя из дома.

Рядом с домом разнообразная инфраструктура для комфортной жизни:

Самый большой торговый центр города - Metro City,

В 5 минутах – море и Центральный бульвар

в 10 минутах – Аэропорт и Дом Юстиции.

Инфраструктура:

Просторный коворкинг с рабочими местами и зоной отдыха, где Вы сможете заниматься делами или общаться с коллегами, проводить совещания и уединенно планировать бизнес

Тренажерный Зал

Подземный паркинг для автомобилей и элетро самокатов

Детская площадка во дворе

Комната хранения (для велосипеда/коляски/сноуборда)

Ресепшен

Охрана и видеонаблюдение 24/7

Высокоскоростной интернет

Консьерж сервис

УК

1 корпус, 1 подъезд

21 этаж

300 апартаментов

1 этаж – коммерческие площади

высота потолков 2.9м

Возможно обьединение нескольких квартир.

1830м2 общая площадь участка.

Дом газифицирован и точки будут уже доведены до балкона.

Счетчики для электричества, для холодной воды и для газа снабжения будут установлены для каждой квартиры.

Конструкция здания монолитно-каркасная.

2 лифта в здании.

Цена по прайсу в белом каркасе.

Плюс 1000 долл стоимость подведения газа и установка счетчиков. Цена вписана в договор.

Обслуживание:

Для поддержания комфортного проживания и качественного сервиса в нашем ЖК предусмотрена оплата за обслуживание. Сумма составляет всего лишь 1.5$ за кв.м. (заметим, что она НЕ будет меняться на протяжении 5 лет после начала заселения дома). В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг, а именно:

Тренажерный зал

Камеры хранения

Ресепшен

Уборка мест общего пользования;

Чистка фасада;

Освещение мест общего пользования;

Обеспечение безопасности и порядка на территории комплекса

Охрана и видеонаблюдение 24/7

Детская площадка во дворе,

Зона коворкинга

Техническое обслуживание и чистка лифтов и возмещение затрат на их обслуживание;

Обеспечение исправного функционирования системы противопожарной защиты;

Уход за внешней территорией комплекса (двор, растения вокруг, детская площадка);

Замена дверных ручек, фурнитуры, а также ламп освещения в местах общего пользования;

Данными сервисами можно будет пользоваться бесплатно (входит в обслуживание):

• Ресепшен,

• Охрана 24 часа,

• Тренажерный зал,

• Комната хранения,

• Детская площадка во дворе,

• Зона коворкинга с рабочими местами и зоной отдыха, где можно проводить совещания, общаться с коллегами и уединенно планировать бизнес;

обслуживание 1.5 дол\м2

ПВ 20-30%

рассрочка на 12-18мес

План оплат уточняйте у менеджера

Dозможна оплата в криптовалюте