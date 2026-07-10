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  4. Жилой комплекс Студия 32,5 м²

Жилой комплекс Студия 32,5 м²

Батуми, Грузия
от
$56,388
;
10
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ID: 39651
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми
  • Адрес
    улица Згхвиспирис, 4 Almare

О комплексе

ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime

Жилой комплекс бизнес-класса. 

Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж

Расположение

300м от моря

250м от парка

700м от ТЦ

Виды на горы и город

Комплекс построен

Продажа апартаментов в белом каркасе.

Дом клубного типа для бизнес и IT-класса, с инфраструктурой, коворкинг-зоной для работы, местом для отдыха, не выходя из дома.

Рядом с домом разнообразная инфраструктура для комфортной жизни: 

  • Самый большой торговый центр города - Metro City, 
  • В 5 минутах – море и Центральный бульвар
  • в 10 минутах – Аэропорт и Дом Юстиции.

 

Инфраструктура:

  • Просторный коворкинг с рабочими местами и зоной отдыха, где Вы сможете заниматься делами или общаться с коллегами, проводить совещания и уединенно планировать бизнес
  • Тренажерный Зал 
  • Подземный паркинг для автомобилей и элетро самокатов
  • Детская площадка во дворе
  • Комната хранения (для велосипеда/коляски/сноуборда)
  • Ресепшен
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
  • Высокоскоростной интернет
  • Консьерж сервис
  • УК

1 корпус, 1 подъезд

21 этаж

300 апартаментов

1 этаж – коммерческие площади

высота потолков 2.9м

Возможно обьединение нескольких квартир.

1830м2 общая площадь участка.

Дом газифицирован и точки будут уже доведены до балкона.

Счетчики для электричества, для холодной воды и для газа снабжения будут установлены для каждой квартиры.

Конструкция здания монолитно-каркасная.

2 лифта в здании.

 

Цена по прайсу в белом каркасе. 

Плюс 1000 долл стоимость подведения газа и установка счетчиков. Цена вписана в договор.

 

Обслуживание:

Для поддержания комфортного проживания и качественного сервиса в нашем ЖК предусмотрена оплата за обслуживание. Сумма составляет всего лишь 1.5$ за кв.м. (заметим, что она НЕ будет меняться на протяжении 5 лет после начала заселения дома). В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг, а именно: 

  • Тренажерный зал
  • Камеры хранения
  • Ресепшен
  • Уборка мест общего пользования;
  • Чистка фасада;
  • Освещение мест общего пользования;
  • Обеспечение безопасности и порядка на территории комплекса
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
  • Детская площадка во дворе,
  • Зона коворкинга 
  • Техническое обслуживание и чистка лифтов и возмещение затрат на их обслуживание;
  • Обеспечение исправного функционирования системы противопожарной защиты;
  • Уход за внешней территорией комплекса (двор, растения вокруг, детская площадка);
  • Замена дверных ручек, фурнитуры, а также ламп освещения в местах общего пользования;

Данными сервисами можно будет пользоваться бесплатно (входит в обслуживание):

• Ресепшен, 

• Охрана 24 часа, 

• Тренажерный зал, 

• Комната хранения, 

• Детская площадка во дворе,

• Зона коворкинга с рабочими местами и зоной отдыха, где можно проводить совещания, общаться с коллегами и уединенно планировать бизнес;

обслуживание 1.5 дол\м2

ПВ 20-30%

рассрочка на 12-18мес

План оплат уточняйте у менеджера

Dозможна оплата в криптовалюте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Батуми, Грузия
от
$56,388
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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