Квартира в новостройке AVLABARI RESIDENCE

Тбилиси, Грузия
от
$144,720
НДС
от
$2,700/м²
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35084
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    vakhtang VI kucha
  • Метро
    Avlabari (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

ЖИЗНЬ АВЛАБАРИ Старый Тбилиси Авлабари

Статус: в стадии строительства

Завершение: декабрь 2025

Количество этажей: 4

Квартиры: 14

Площадь: 42 м2 - 235 м2

Цена: от $2800 за м2

RESIDENCE AVLABARI расположен в самом сердце Старого Тбилиси, в Авлабари, в непосредственной близости от Свято-Троицкого собора Тбилиси. Проект гармонично сочетает современные жилые стандарты с архитектурным характером и историческим очарованием Старого Тбилиси, создавая неповторимую и изысканную среду обитания.

Основное месторасположение Avlabari известно своим богатым историческим наследием и сильной туристической привлекательностью. Его центральное положение делает его привлекательным как для проживания, так и для долгосрочных инвестиций. Бутик-масштабное развитие Проект состоит из 14 квартир на 4 этажах, обеспечивающих конфиденциальность, тихую атмосферу и ограниченное жилое сообщество.

Квартира Разнообразие Установки варьируются от 42 м2 до 235 м2, предлагая варианты, подходящие для различных потребностей в образе жизни и инвестициях. Панорамный Город Виды Избранные апартаменты имеют впечатляющий панорамный вид на Тбилиси, улучшая повседневную жизнь с исключительными пейзажами.

Туризм и краткосрочный арендный потенциал Благодаря своему стратегическому расположению в одном из самых посещаемых районов города, проект хорошо подходит для краткосрочной аренды.

Качество строительства и безопасность Высококачественные строительные материалы и профессиональные строительные стандарты обеспечивают долговечность, безопасность и долгосрочную ценность.

RESIDENCE AVLABARI представляет собой сбалансированное сочетание местоположения, архитектурной идентичности и современного комфорта в одном из самых исторически значимых районов Тбилиси.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Другие комплексы
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Каратакла, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Площадь 215–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Квартира
31.2
247,000
Студия
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$81,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–97 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубные резиденции премиум-класса в самом сердце исторического Тбилиси — Авлабари. Это камерный 5-блочный комплекс, где аутентика старого города встречается с сервисом пятизвёздочного уровня. Архитектура деликатно встроена в историческую среду, а внутри — стандарты современного комфорта для …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.9
98,800
Квартира 2 комнаты
92.6
194,500
Квартира 3 комнаты
97.0
232,798
Студия
37.0
81,500
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Показать все публикации