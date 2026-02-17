Квартира в новостройке AVLABARI RESIDENCE

ЖИЗНЬ АВЛАБАРИ Старый Тбилиси Авлабари

Статус: в стадии строительства

Завершение: декабрь 2025

Количество этажей: 4

Квартиры: 14

Площадь: 42 м2 - 235 м2

Цена: от $2800 за м2

RESIDENCE AVLABARI расположен в самом сердце Старого Тбилиси, в Авлабари, в непосредственной близости от Свято-Троицкого собора Тбилиси. Проект гармонично сочетает современные жилые стандарты с архитектурным характером и историческим очарованием Старого Тбилиси, создавая неповторимую и изысканную среду обитания.

Основное месторасположение Avlabari известно своим богатым историческим наследием и сильной туристической привлекательностью. Его центральное положение делает его привлекательным как для проживания, так и для долгосрочных инвестиций. Бутик-масштабное развитие Проект состоит из 14 квартир на 4 этажах, обеспечивающих конфиденциальность, тихую атмосферу и ограниченное жилое сообщество.

Квартира Разнообразие Установки варьируются от 42 м2 до 235 м2, предлагая варианты, подходящие для различных потребностей в образе жизни и инвестициях. Панорамный Город Виды Избранные апартаменты имеют впечатляющий панорамный вид на Тбилиси, улучшая повседневную жизнь с исключительными пейзажами.

Туризм и краткосрочный арендный потенциал Благодаря своему стратегическому расположению в одном из самых посещаемых районов города, проект хорошо подходит для краткосрочной аренды.

Качество строительства и безопасность Высококачественные строительные материалы и профессиональные строительные стандарты обеспечивают долговечность, безопасность и долгосрочную ценность.

RESIDENCE AVLABARI представляет собой сбалансированное сочетание местоположения, архитектурной идентичности и современного комфорта в одном из самых исторически значимых районов Тбилиси.