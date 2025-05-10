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Долгосрочная аренда офисов в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
268
Эспоо
52
Helsinki sub region
367
Вантаа
45
367 объектов найдено
Офис 502 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 502 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 502 м²
Этаж 6/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 410 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 410 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 410 м²
Этаж 5/7
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 152 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 152 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 152 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 326 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 326 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 326 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 584 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 584 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 584 м²
Этаж 2/1
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 327 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 327 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 327 м²
Этаж 2/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 107 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 107 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 107 м²
Этаж 3/6
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 539 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 539 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 539 м²
Этаж 9/9
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 108 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 108 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 501 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 501 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 501 м²
Этаж 7/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 643 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 643 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 643 м²
Этаж 6/11
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 789 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 789 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 789 м²
Этаж 4/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 552 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 552 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 552 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 590 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 590 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 590 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 2 685 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 2 685 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 685 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 511 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 511 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 511 м²
Этаж 5/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 361 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 361 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 361 м²
Этаж 1/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 469 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 469 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 469 м²
Этаж 2/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 189 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 189 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 189 м²
Этаж 8/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 25 600 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 25 600 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 25 600 м²
Этаж 6/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 111 м² в Nikkila, Финляндия
Офис 111 м²
Nikkila, Финляндия
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
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$1,251
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 500 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 500 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 500 м²
Этаж 5/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 359 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 359 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 359 м²
Этаж 7/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 250 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 250 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 246 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 246 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 246 м²
Этаж 3/6
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 234 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 234 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 234 м²
Этаж 8/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 441 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 441 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 441 м²
Этаж 4/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 400 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 400 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 400 м²
Этаж 2/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 4/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 423 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 423 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 423 м²
Этаж 3/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano