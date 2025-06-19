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Долгосрочная аренда офисов в Хельсинки, Финляндия

269 объектов найдено
Офис 1 180 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 180 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 180 м²
Этаж 3/8
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Офис 441 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 441 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 441 м²
Этаж 4/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 438 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 438 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 438 м²
Этаж 6/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 399 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 399 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 399 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 4/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 600 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 600 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 600 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 502 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 502 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 502 м²
Этаж 6/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 3 538 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 3 538 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 3 538 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 2 180 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 2 180 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 180 м²
Этаж 1/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 94 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 94 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 275 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 275 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 275 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 2 324 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 2 324 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 324 м²
Этаж 5/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 384 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 384 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 384 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 269 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 269 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 269 м²
Этаж 2/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 390 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 390 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 390 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 234 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 234 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 234 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 131 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 131 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 131 м²
Этаж 5/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 680 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 680 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 680 м²
Этаж 6/8
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Цена по запросу
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Офис 189 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 189 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 189 м²
Этаж 8/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 589 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 589 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 589 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 340 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 340 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 340 м²
Этаж 4/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 394 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 394 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 394 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 726 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 726 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 726 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 99 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 99 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 99 м²
Этаж 2/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 140 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 140 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 140 м²
Этаж 6/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 215 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 215 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 215 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Офис 571 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 571 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 571 м²
Этаж 3/6
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Цена по запросу
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Офис 72 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 72 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 621 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 621 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 621 м²
Этаж 6/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 800 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 800 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 800 м²
Этаж 2/3
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano