Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Эспоо
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Эспоо, Финляндия

52 объекта найдено
Офис 758 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 758 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 758 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 183 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 183 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 183 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 872 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 872 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 872 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 280 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 280 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 280 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 510 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 510 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 510 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 323 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 323 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 323 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 66 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 66 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 204 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 204 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 204 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 570 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 570 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 570 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 368 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 368 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 368 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 269 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 269 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 269 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 374 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 374 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 374 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 448 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 448 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 448 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 345 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 345 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 345 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 149 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 149 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 149 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 699 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 699 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 699 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 282 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 282 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 282 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 350 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 350 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 593 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 593 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 593 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 220 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 220 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 907 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 907 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 907 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 992 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 992 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 992 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 110 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 110 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 170 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 170 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 170 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 167 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 167 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 167 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 413 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 413 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 413 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 182 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 182 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 182 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 315 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 315 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 315 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 361 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 361 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 361 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 697 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 697 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 697 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano