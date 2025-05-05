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Долгосрочная аренда офисов в Helsinki sub region, Финляндия

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52
Вантаа
45
367 объектов найдено
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 3/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 430 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 430 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 430 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 285 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 285 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 285 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 152 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 152 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 152 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 272 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 272 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 272 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 962 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 962 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 962 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 552 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 552 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 552 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 270 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 270 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 270 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 748 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 748 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 748 м²
Этаж 5/8
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 198 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 198 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 198 м²
Этаж 10/11
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 2 282 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 2 282 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 282 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 907 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 907 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 907 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 53 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 53 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
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$728
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 455 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 455 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 455 м²
Этаж 7/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 172 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 172 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 172 м²
Этаж 3/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 410 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 410 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 410 м²
Этаж 5/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 340 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 340 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 340 м²
Этаж 4/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 300 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 300 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 300 м²
Этаж 2/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 2 324 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 2 324 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 324 м²
Этаж 5/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 643 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 643 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 643 м²
Этаж 2/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 99 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 99 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 99 м²
Этаж 2/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 346 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 346 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 346 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 183 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 183 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 183 м²
Этаж 3/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 3 538 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 3 538 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 3 538 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 171 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 171 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 171 м²
Этаж 4/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 220 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 220 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 450 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 450 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 195 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 195 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 195 м²
Этаж 3/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 104 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 104 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 620 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 620 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 620 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano