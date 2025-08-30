Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Fell Lapland sub region, Финляндия

Киттиля
13
Колари
5
2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Муонио, Финляндия
Дом 6 комнат
Муонио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$784,003
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Киттиля, Финляндия
Коттедж 1 комната
Киттиля, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать на Лапландское лето в свой собственный идиллический коттедж! Предназначенны…
$57,064
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Fell Lapland sub region

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Fell Lapland sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти