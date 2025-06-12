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Квартиры в Torne Valley sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Meltosjarvi, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Meltosjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в этот таунхаус с двумя спальнями в отличном состоянии, предлагающий беззаб…
$64,520
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Torne Valley sub region, Финляндия

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