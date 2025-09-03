Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Финляндия
  2. Финляндия
  3. Raseborg Sub-Region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Raseborg Sub Region, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Raseborg Sub Region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Raseborg Sub Region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Теперь на продажу в районе исторического Мустиона Руукки возле замка Мастион, пляжная недвиж…
$722,031
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
