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Жильё в Raseborg Sub Region, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Инкоо, Финляндия
Дом 3 комнаты
Инкоо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Окруженный сельскими пейзажами, подходит для небольшой семьи, но просторный отдельно стоящий…
$136,172
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Параметры недвижимости в Raseborg Sub Region, Финляндия

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