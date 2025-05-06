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Дома с террасой в Порвоо, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Tolkkinen, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tolkkinen, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$674,259
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Hamari, Финляндия
Дом 6 комнат
Hamari, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$880,204
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tolkkinen, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tolkkinen, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,155
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается большой отдельно стоящий дом в престижном районе Йоханнисберг в Порвоо. Йоханнисбе…
$414,147
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Порвоо, Финляндия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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