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Дома с видом на море в Порвоо, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Hamari, Финляндия
Дом 6 комнат
Hamari, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$880,204
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Treksila, Финляндия
Дом 7 комнат
Treksila, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$237,355
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Порвоо, Финляндия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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