Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Пирканмаа
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Пирканмаа, Финляндия

Tampere sub region
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение 26 м² в Tampere sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 26 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$50,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 252 м² в Vaihmala, Финляндия
Офис 252 м²
Vaihmala, Финляндия
Площадь 252 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$116,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 599 м² в Нокиа, Финляндия
Производство 599 м²
Нокиа, Финляндия
Площадь 599 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$409,117
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 26 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 26 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$103,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти