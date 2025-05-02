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Квартиры с террасой в Северном Саво, Финляндия

Kuopio sub region
35
Куопио
32
Сийлинъярви
3
Квартира Удалить
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,008
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$185,593
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$72,770
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Северном Саво

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Северном Саво, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
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