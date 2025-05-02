Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Котка
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Котке, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти