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Дома возле озера в Kemi Tornio sub region, Финляндия

Торнио
21
Кеми
10
Тервола
4
Кеминмаа
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$299,044
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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