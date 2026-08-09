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Дома с гаражом в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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Торнио
25
Кеми
21
Кеминмаа
9
Тервола
8
1 объект найдено
Дом 9 комнат в Кеми, Финляндия
UP UP
Дом 9 комнат
Кеми, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается: семейный дом 1952 года в Кеми, Финская Лапландия — три поколения, теперь готовые …
$65,878
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Параметры недвижимости в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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