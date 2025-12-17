Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Kemi Tornio sub region, Финляндия

коммерческая недвижимость
6
офисы
3
1 объект найдено
Производство 67 м² в Торнио, Финляндия
Производство 67 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$127,889
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
