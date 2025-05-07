Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Йоэнсуу
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Районе Йоэнсуу, Финляндия

1 объект найдено
Офис 135 м² в Район Йоэнсуу, Финляндия
Офис 135 м²
Район Йоэнсуу, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$85,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти