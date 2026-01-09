Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Финляндия
  3. Helsinki sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира
  Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Helsinki sub region, Финляндия

Хельсинки
108
Эспоо
28
Вантаа
38
Керава
9
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$137,771
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
