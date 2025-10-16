Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Финляндии

Рованиеми
4
Материковая Финляндия
62
Уусимаа
6
Helsinki sub region
4
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Karinkanta, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Karinkanta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,405
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
