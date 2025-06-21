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Шале с гаражом в Сафаге, Египет

1 объект найдено
Шале 2 спальни в Сафага, Египет
Шале 2 спальни
Сафага, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
О проекте: Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay.…
$495,201
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с садом
с террасой
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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