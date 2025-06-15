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Многоуровневые квартиры с бассейном в Египте

Хургада
3
Красное Море
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
SOULFERYO SKY ELEGANT Элегантный Дуплекс площадью 116 кв.м. с приватной крышей 74 кв.м. в…
$221,672
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/4
SOULFERYO DUPLEX SPACIOUS MAISONETTE POOL VIEW SAHL HASHEESH Просторный Дуплекс плошадью …
$247,976
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Многоуровневые квартиры 1 комната в Al Hadaba, Египет
Многоуровневые квартиры 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивная студия-лофт с просторной террасой находится на последнем этаже жилого комплекса…
$95,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Египте

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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