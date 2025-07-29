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Дуплексы с садом в Мерса-Матрух, Египет

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1 объект найдено
Дуплекс в Мерса-Матрух, Египет
Дуплекс
Мерса-Матрух, Египет
Площадь 229 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$367,750
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Параметры недвижимости в Мерса-Матрух, Египет

с гаражом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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