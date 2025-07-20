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Квартиры в Марсе Алам, Египет

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Марса Алам, Египет
Квартира 3 комнаты
Марса Алам, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
О проекте: Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье …
$197,429
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Студия 1 комната в Марса Алам, Египет
Студия 1 комната
Марса Алам, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
О проекте: Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье …
$67,946
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Квартира 1 комната в Марса Алам, Египет
Квартира 1 комната
Марса Алам, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
О проекте: Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье …
$81,292
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Марса Алам, Египет
Квартира 2 комнаты
Марса Алам, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
О проекте: Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье …
$162,585
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Параметры недвижимости в Марсе Алам, Египет

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