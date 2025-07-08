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Пентхаусы с садом в Хургаде, Египет

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1 объект найдено
Пентхаус в Хургада, Египет
Пентхаус
Хургада, Египет
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/3
Пентхаус с 4-мя спальнями 178 кв.м. с приватной крышей 63 кв.м. и террасой 19 кв.м. в элитно…
$247,205
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с бассейном
Недорогая
Элитная
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