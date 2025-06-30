Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Жилая
  4. Шале
  5. Гараж

Шале с гаражом в Египте

Красное Море
4
Сафага
4
5 объектов найдено
Шале 2 комнаты в Сафага, Египет
Шале 2 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
О проекте: Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий мин…
$399,755
Оставить заявку
Шале 3 комнаты в Мерса-Матрух, Египет
Шале 3 комнаты
Мерса-Матрух, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$338,688
Оставить заявку
Шале 2 комнаты в Мерса-Матрух, Египет
Шале 2 комнаты
Мерса-Матрух, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$145,480
Оставить заявку
TekceTekce
Шале 3 комнаты в Сафага, Египет
Шале 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$562,054
Оставить заявку
Шале 2 спальни в Сафага, Египет
Шале 2 спальни
Сафага, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
О проекте: Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay.…
$495,201
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Египте

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти